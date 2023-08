Celso Ortíz afirma que decidir ir a Pachuca fue sencillo: 'Jesús Martínez me convenció rápido'

Celso Ortíz ya reportó con Pachuca tras haber sido anunciado como su nuevo refuerzo para el Apertura 2023 después jugar varias temporadas con Rayados.

El mediocampista paraguayo explicó que su llegada a los Tuzos se dio, en gran parte, tras haber platicado con Jesús Martínez, presidente del club, quien lo "convenció rápido".

“Contento de estar aquí, conocer a mis compañeros. Me llamó Jesús Martínez, tuve el agrado de platicar con él. Me convenció rápido por el carisma que tiene y no dudé porque Pachuca es un equipo grande que siempre pelea y estoy listo para empezar a entrenar. Quiero dejar un legado, hay varios jóvenes y me gustaría que siguieran mi legado”, dijo en una entrevista compartida por los Tuzos.

Además, mencionó que excompañeros suyos de Rayados que jugaron en Pachuca le hablaron bien del club, algo que también influyó en su decisión.

“Tengo compañeros de Monterrey que estuvieron acá y me han platicado cosas buenas del club, he platicado con el profe Almada y lo conozco bien. Eso también me convenció”, agregó.

| "Busco dejar un legado con Pachuca" En entrevista para #Tuzoccer, @Celso16Ortiz habla sobre cómo fue su contratación con Pachuca y lo que busca como el hombre de experiencia con el Almadismo.#PachucaSomosTodos pic.twitter.com/6obE5gEMeh — Club Pachuca (@Tuzos) August 14, 2023

