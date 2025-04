Chucky Lozano confiesa qué le gustaría jugar el Mundial de Clubes con Pachuca

El Chucky aseguró que si su club le da la oportunidad de ir le interesaría estar en la justa de este verano, aunque también sueña con estar en la Copa Oro con el Tricolor:

“Si me dan la oportunidad de estar en el Mundial de Clubes, lo principal es hablar con el club, si está de acuerdo o no, pero la verdad es que yo me pongo a manos de mi club y si me da la oportunidad bien y si no a seguir trabajando y seguir mejorando porque la liga sigue y voy a tener partidos todo ese tiempo”, declaró.

Lozano inició su carrera en Pachuca, club que estará en la justa mundialista. Los equipos pueden hacer fichajes para este periodo de competencia, por lo que cualquier jugador podría ser elegible si su equipo le permite ir al torneo.

El jugador de San Diego ya había mencionado en alguna ocasión que sí le interesa apoyar a Pachuca en este evento, pues es el equipo que lo vio nacer.

¿PRIORIDAD SELECCIÓN?

Sin embargo, Hirving Lozano tiene como prioridad ir a la Copa Oro con la Selección Mexicana este verano, por lo que es el principal objetivo del delantero mexicano en estas próximas semanas:

“Claro que sí está la posibilidad de ir a la Copa Oro me encantaría, estaría muy feliz de estar ahí porque me encanta estar en la selección” compartió Lozano.

