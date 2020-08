Erick Aguirre sobre contagios en Liga MX: 'Me incomoda que unos se cuiden y otros no'

Los positivos de coronavirus en la Liga MX no han parado, situación que le incomoda a Erick Aguirre, jugador Pachuca, pues podrían afectar al equipo con algunas ausencias en un futuro.

“Me llega a incomodar que unos sí se cuiden y otros no, y por culpa de las personas que no se cuidan se lleguen a contagiar en el equipo y por ende nos quite jugadores y no lleguemos de la mejor manera preparados al fin de semana, eso si me llega a incomodar. Por eso hay que seguir cuidándonos lo que más se pueda", mencionó para Fox Sports.

De igual forma, el jugador de Tuzos se dijo listo para enfrentar a Querétaro, ya que buscarán ante Gallos sus primer tres puntos en el torneo Guard1anes 2020.

“Esperamos al mejor Querétaro, hay que hacer valer a nuestra casa y sacar una victoria que nos dé mucho más confianza”, agregó.

