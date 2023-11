Guillermo Almada tras derrota ante Rayados: "No quiero hablar del arbitraje, después nos castigan"

Luego de la derrota como local ante Rayados de Monterrey, Guillermo Almada, director técnico de Pachuca, se mostró 'molesto' por decisiones arbitrales, sin embargo, el estratega dijo que no iba a hablar al respecto, pues luego reciben sanciones por hacer comentarios sobre el arbitraje.

“No quiero hablar del arbitraje porque después nos castigan a nosotros. Todos pueden hablar, pero no podemos opinar y no me gusta tampoco. Todos lo vieron…", fueron las palabras del director técnico de los Tuzos.

Sobre el rendimiento de su equipo en el Apertura 2023, Guillermo Almada resaltó que aunque el equipo está en una transición, hay cosas muy rescatables dentro de los jovenes que han debutado.

“Tienen grandes condiciones y están haciendo su experiencia. Cuesta asimilar algunas condiciones, sobre todo en esta liga. Rescato la generación, siempre han ido a buscar, han ido al frente.”, expresó Almada en conferencia de prensa.

A pesar del torneo irregular, los Tuzos se encuentran en el 12do lugar de la Tabla General tras sumar cuatro victorias, siete empates y cinco derrotas, con 19 unidades, a tan solo tres puntos del séptimo posicionado e incluso, empata en puntos con Mazatlán, equipo con el último puesto para el Play In.

