Guillermo Almada tras derrota ante Xolos: 'Pagamos caro los errores defensivos'

Pachuca perdió 2-0 en calidad de visitante ante Xolos en lo que fue también la primera victoria de Miguel Herrera como técnico de los fronterizos.

Y el técnico de los Tuzos, Guillermo Almada, lamentó que dos distracciones de su escuadra le abrieran la puerta a La Jauría para llevarse el triunfo.

"Estamos pagando caro algunos errores defensivos, algunas distracciones, hoy no se nos abrió el arco. El otro día contra Toluca tuvimos 20 situaciones y metimos una, hoy no tuvimos tantas, pero también nos cuesta efectivizar (sic) lo que estamos haciendo, así que hay que seguir trabajando y retomar la continuidad que teníamos en los resultados y hasta el juego anterior que me gustó más", dijo Almada en conferencia de prensa después del partido.

"Hoy no jugamos tan bien, no me dejó las mismas sensaciones que el otro día, Xolos fue muy efectivo en las opciones que tuvo, nosotros no. Tenemos que seguir trabajando y retomar la continuidad que veníamos teniendo hasta el partido anterior, que me gustó más el equipo que el día de hoy", agregó el estratega uruguayo.

Esta es la segunda derrota de forma consecutiva del Campeón mexicano después de también caer en forma sorpresiva en casa ante Toluca.

