Gustavo Cabral asegura que Pachuca 'no puede confiarse' ante Herediano en Concachampions

Pachuca enfrentará al Herediano de Costa Rica en los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup, y aunque en el papel luce como amplio favorito, Gustavo Cabral es consciente de que no debe existir un exceso de confianza.

El defensor de los Tuzos recordó que el cuadro tico eliminó la ronda anterior a Toluca, por lo que aseguró que deben ganar con goles y no esperando que pese la camiseta.

"(Herediano) le ganó a Toluca, no podemos estar confiados. (No podemos decir) 'Jugamos en México, somos Pachuca, le ganamos a Philadelphia, vamos y con la camiseta les ganamos'. No, imposible. Hay que jugar y meter más goles que el rival.

"Hay que hacer un buen partido cuando vayamos a Costa Rica y definirlo acá en casa. El Mundial de Clubes me ilusiona muchísimo", dijo en entrevista con FOX Sports.

La serie comienza este miércoles con el juego de Ida en territorio costarricense, mientras que el segundo episodio se disputará el 10 de abril en Hidalgo.

