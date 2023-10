Héctor Herrera confiesa que le gustaría volver a Pachuca para retirarse

Héctor Herrera dejó Pachuca en 2013 para emprender un gran viaje por el futbol europeo, donde jugó por casi 10 años con el Porto y el Atlético de Madrid.

Tras casi una década en la élite, el mediocampista mexicano migró a la MLS con el Houston Dynamo, donde se ha convertido en uno de los referentes del equipo.

Sin embargo, 'HH' no olvida sus orígenes y ha expresado su deseo de volver a vestir la camiseta de los Tuzos para poder retirarse con el club. Eso sí, también se plantea regresar al Viejo Continente a un equipo que no le exija tanto.

"Si puedo quedarme muchos años aquí creo que sería bueno. En lo personal la única cosa que me faltaría es poder regresar a Pachuca a jugar un tiempo y después decir adiós, o volver a Europa a un equipo que sé que no va a competir por el todo. Estar tranquilo, que mi hijo pueda tener una oportunidad en el futbol, es algo que me llama la atención mucho", dijo en entrevista para TUDN.

Además, aclaró que su decisión podría cambiar de acuerdo a las oportunidades que vayan saliendo para su hijo, pues estaría dispuesto a sacrificar su salario y su tiempo de juego.

"Disfruto el momento, no sé qué pueda pasar en dos o tres años, me quiero quedar, pero si veo que mi hijo necesita más oportunidades en el futbol si tengo que decidir por él lo haré, aunque gané menos o juegue menos o no juegue más. Disfrutaré el momento hasta que tenga que tomar decisiones", agregó.

