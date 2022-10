Óscar Ustari a afición de Pachuca previo a Final: 'Tenemos una herida que aún no sana'

Óscar Ustari y Pachuca disputan su segunda Final del futbol mexicano de manera consecutiva; la primera, fue una derrota con global de 3-2 ante Atlas.

Ahora, con una gran ventaja en el marcador, el arquero argentino y los Tuzos tienen una gran oportunidad de revancha y quieren darle la séptima estrella a la afición hidalguense ante Toluca.

"La realidad es que cuando empezamos los 90 minutos anteriores, nosotros y creo que ustedes también, tenemos una herida que nos quedó abierta y que tuvimos tres meses para ir curándola, pero todavía no ha sanado, todavía no ha cicatrizado, nos faltan 90 minutos, nosotros somos conscientes, ustedes tienen que estar conscientes también de que no se gana ningún partido antes de jugarlo", dijo Ustari a la afición que apoyó al equipo en la última práctica del Pachuca, previo a la Final de Vuelta del Apertura 2022.

"Este grupo que es impresionante, porque con base en sacrificio, en esfuerzo y sobre todo lo que tiene este equipo que es humildad, hemos podido cumplir primero con la palabra entre nosotros mismos que era volver a jugar una Final, lo hemos logrado, en el futbol eso es muy difícil", agregó ante los cerca de 10 mil asistentes que acudieron al Estadio Hidalgo.

Además, el cancerbero le pidió a la afición de los Tuzos apoyar en todo momento durante la Final de Vuelta en el Hidalgo.

"Tenemos 97 minutos con ustedes ahí afuera apoyando y nosotros dentro de la cancha. Como dice el lema del club, todos juntos somos más fuertes, no tengan duda de eso, muchas gracias por todo y los esperamos a todos mañana. Arriba el Pachuca", concluyó Ustari.

