Óscar Ustari sobre Atlas: 'Me soltaron la mano y nadie me quería contratar'

Óscar Ustari disputará su primera Final en el futbol mexicano, y precisamente lo hará contra el equipo que lo trajo a México, Atlas. Previo a que se dispute el partido de Ida en el Estadio Jalisco, el guardameta argentino recordó la lesión que tuvo en la rodilla durante su paso por los Rojinegros.

El portero de los Tuzos del Pachuca aseguró en entrevista con TUDN que el club tapatío le dio la espalda tras lastimarse y reveló que ningún equipo lo buscó para hacerse de sus servicios tras abandonar la institución.

"Me tocó vivir cosas durísimas, como arquero experimenté lo peor que tiene el futbol, las lesiones. Me preguntaron después de esa operación y le dije: 'no, tuve nueve operaciones'. Me levanté de las nueve y después justamente de la última, que me tocó con Atlas, hice un sacrificio enorme por volver en tiempo y en ese momento me soltaron la mano en el club y quedé libre.

"Me encantaría estar regalándole una alegría a nuestra gente. Sería algo fantástico para poner a esta institución donde siempre estuvo, en lo más alto", @OscarUstari En vivo TUDN pic.twitter.com/CIjyQnEodM — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) May 25, 2022

La última imagen que había quedado de Ustari fue llorando en una cancha con el hueso hacia un lado y nadie me quería contratar. Estuve durante un año entrenando todos los días, en doble turno, a veces con las luces del coche porque no tenía para iluminarme, con amigos que me ayudaron a que siguiera. Por eso cuando logras objetivos, de la manera en la que nosotros los logramos, con esfeurzo y humildad, me llena de emoción", recordó el guardameta.

Asimsimo, Óscar Ustari aseguró que buscarán el título de la Liga MX para regalarles una alegría a la afición y poner en alto el nombre de Pachuca.

"Siempre digo que hay dos días en la vida, en el año, que no se puede hacer nada, ayer y el futuro. Sé que no me queda mucho, pensar en el domingo está un poco difícil, pero sí me encataría regalarle el título a nuestra gente. Sería algo fantástico poner a este club en donde siempre estuvo, en lo más alto", sentenció.

Atlas y Pachuca se enfrentarán en la Gran Final de la Liga MX. La Ida se jugará en el Estadio Jalisco, y el partido de vuelta se disputará en el Estadio Hidalgo. Los Tuzos buscarán alzar su séptimo campeonato, mientras que los Rojinegros buscarán su tercer trofeo.

