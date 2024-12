Pachuca está en negociaciones para traer a un jugador del Fluminense campeón de Libertadores

O Pachuca, do México, fez proposta para ter John Kennedy, do Fluminense, por empréstimo e com opção de compra girando em torno de R$ 36 milhões. Negociação em andamento.

Foto: Lucas Merçon / Fluminense pic.twitter.com/iFsR17TEyD

