Pachuca: Guillermo Almada aseguró que errores de Tuzos abrieron triunfo de Pumas

De cara a la Liguilla del Clausura 2022 y al no poder derrotar a Pumas, quien consiguió meterse a la te clasificación, el entrenador Guillermo Almada reconoció que la escuadra local aprovechó sus errores y espera que este tipo de juegos no se repitan dentro de la fiesta grande.

“Valentía de proponer y salir a dar la cara. A veces sale mejor o peor. Empieza otra cosa y hay que afrontar lo que viene, motivante para todos y mantener pies sobre la tierra. Este tipo de actuaciones no se repitan en Liguilla”, declaró el técnico de los Tuzos.

Por otra parte, ante la semana que tendrán para preparar de la mejor manera en lo que se juega el Repechaje, el estratega mencionó reconoció que por la firma en la que jugó su equipo en el Olímpico Universitario estuvo muy lejos a diferencia de encuentros anteriores.

"No me voy conforme, porque lo que me gusta es tener el control e intensidad y hoy fuimos, no intensos, no profundos por momentos y desatenciones muy grandes en defensa que nos conviertan", señaló.

Finalmente, aunque el estratega no terminó contento por el resultado, el uruguayo insistió en que los Tuzos no tuvieron claridad y eso los orilló a salir en ceros ante los Pumas; sin embargo, el cuadro de la Bella Airosa se caracteriza por ser un equipo que juega en conjunto.

“Dosificamos por la cantidad de partidos que tuvimos. No tuvimos claridad de siempre. Es el conjunto el que falla y no las individualidades. Hacernos fuerte con nuestro juego en conjunto. Ese ha sido nuestra característica", apuntó.

