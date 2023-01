Pachuca: Luis Chávez y los Tuzos rechazan oferta de Rayados

Luis Chávez viene de un año espectacular donde ha logrado confirmarse como uno de los inamovibles en el Pachuca y fue el jugador más destacado en la Selección Mexicana de Qatar 2022.

Eso le valió que haya equipos interesados en la Liga MX por hacerse de sus servicios, particularmente los Rayados de Monterrey, quienes si hicieron una oferta por el mediocampista tricolor.

Sin embargo, Armando Martínez, presidente del Pachuca, expresó en entrevista con Marca Claro que el deseo del futbolista sólo es salir al futbol europeo, no a otro equipo de la Liga MX.

"Por desgracia no ha habido una oferta en firme del futbol europeo, no he tenido mail ni oferta nada, tampoco le ha llegado a su representante de Europa, de México sí, de Monterrey le llegó una oferta, pero él tiene muy claro que quiere irse al futbol europeo y nos ha hecho saber que su intención es Europa", señaló Martínez.

Incluso, Martínez afirmó que algo que le atrae mucho de permanecer en Pachuca son los torneos que van a disputar los Tuzos en el 2023, pero saben que si llega la oferta de Europa, la analizarán y lo dejarán ir.

