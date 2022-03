Pachuca: Romario Ibarra no sufrió lesión y podrá ser convocado por Ecuador

Después de los momentos de tensión que vivió el mediocampista del Pachuca, Romario Ibarra, tras la fuerte entrada que recibió en el duelo ante Cruz Azul, el jugador ecuatoriano informó que la lesión no fue de gravedad y agradeció las muestras de apoyo.

Casi llegada la media hora de juego entre los Tuzos y La Máquina, Ibarra se vio obligado a dejar el campo de juego luego de haber recibido una aparatosa barrida por parte José Martínez, acción que desencadenó las lágrimas y preocupación del oriundo de Atuntaqui, ya que corría el riesgo de no estar presente en la convocatoria de su selección.

Sin embargo, podría ser posible que sí defienda a la ‘Tricolor’ para la última doble fecha de las Eliminatorias Mundialistas, ya que el propio futbolista aseguró que la lesión no es tan grave como al inicio creía.

“Muchas gracias a todas las personas que me mandaron mensajes de apoyo y buenas vibras el día de ayer, no pude contener las lágrimas al pensar que la molestia me podría dejar fuera nuevamente de representar a mi país, afortunadamente la lesión no es tan grave como pensé”, manifestó a través de redes sociales.

Esta no sería la primera vez que Ibarra pone en juego su presencia con el representativo de Ecuador, pues en febrero del 2021 sufrió una fractura en la clavícula y como consecuencia no fue incluido en los juegos que su país encaró ante Venezuela, en el Olímpico de Caracas, ni contra Chile, duelo que se disputó en Quito.

