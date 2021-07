Pachuca: Tuzos, por su primera victoria del certamen ante León

Pachuca debutará en el Apertura 2021 de la Liga MX enfrentando esta tarde a su ‘hermano’ León en el Estadio Hidalgo.

Ariel Holan debutará con el conjunto Esmeralda tras haber asumido el puesto que dejó Ignacio Ambriz para irse a la S.D. Huesca de la Segunda División de España.

Los Panzas Verdes sufrieron la salida de Joel Campbell, pero reforzaron su sistema ofensivo renovando a Ángel Mena y contratando a Omar Fernández, Elías Hernández y Santiago Ormeño.

“Me visualizo como uno de los referentes del equipo, creo que para eso me trajeron, por los goles que he podido hacer. Espero poder plasmar aquí toda esa capacidad goleadora. Este equipo lleva tiempo jugando muy bien al futbol. Es el que mejor trata la pelota. Sería un fracaso si no quedamos campeones”, mencionó el exgoleador del Puebla.

“Enfrentaremos a un equipo bastante fuerte, tiene jugadores de gran nivel. Creo que no será un partido nada sencillo. Vamos a tratar de sacar ese resultado positivo”, agregó el delantero que jugó con Perú en la Copa América 2021.

Los Tuzos le dieron un voto de confianza a Paulo Pezzolano tras haber llegado hasta las Semifinales del Guardianes 2021. Los de la Bella Airosa se reforzaron con jugadores como Avilés Hurtado y Nicolás Ibáñez, quienes llegaron procedentes del Monterrey y Atlético de San Luis.

León ha enfrentado 22 veces a Pachuca desde que ascendió a la Primera División en el Apertura 2012 y registra un saldo de 6 triunfos, 7 empates y 9 derrotas.

