Javier Correa sobre Eduardo Arce: 'El DT de Puebla no tiene hue...'

Javier Correa encaró a Eduardo Arce, DT de Puebla. Tras el partido entre Santos vs Puebla, el jugador dio una entrevista en la zona mixta donde argumentó que el estratega debe cerrar la boca y dedicarse a su equipo.

"Creo que el técnico de Puebla tiene que cerrar un poquito la boca y dedicarse a entrenador a sus jugadores, no haber si yo salgo de cambio, porque es la segunda vez que me hace lo mismo", dijo Correa.

"Y me gustaria que me lo dijera de frente todas las cosas que me gritó. Pero como no tiene huevos no me lo va a decir, me gustaría escuchar que me lo diga de frente", dijo ante los medios de comunicación.

En un video compartido por Canal 6, se puede observar que el ambiente se puso tenso cuando el estratega poblano salió a la zona mixta donde se encontraba Javier Correa, se dijeron de palabras, y los elementos de seguridad se encargaron de separarlos.

"Tú nada más provocas, todo el día provocas", señaló Eduardo Arce.

Acá en mi pueblo se le dice "le cantó un tiro" en como se le dice? le armó un quilombo?#JavierCorrea encaró al DT de Puebla no sin antes declarar que no tiene huevos para hablarle de frente.

*Final inesperado* pic.twitter.com/vk57gwJUNk — Jesús Cázares (@FABULOSOCHOY) February 27, 2023

