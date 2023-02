André Marín reapareció en el programa de la Última Palabra

André Marín reapareció en el programa la Última Palabra tras estar alejado de los pantallas por estar delicado de salud.

El conductor dedicó unas palabras a todos los que estuvieron al pendiente de su evolución médica y confesó que estuvo 45 días en terapia intensiva.

"Yo iba al hospital por tres días, me iban a revisar una operación en el estómago y algo que me dolía en la espalda. Y de pronto en el hospital agarré tres diferentes tipos de neumonía, entre ellos un neumococo", dijo André.

"USTEDES QUE ME HICIERON SENTIR FUERTE, INCLUSO A LO QUE NO ESTUVIERON... GRACIAS" ¡Arranca #LUP! ¡Hola otra vez, @andremarinpuig! pic.twitter.com/Zxd4O8WnVG — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 27, 2023

"45 días en terapia intensiva, yo era uno de los que no creía en la frase de 'sin salud no hay nada', haganme caso, sin salud no hay nada", argumentó Marín.

El conductor de la Última Palabra agradeció a su familia por nunca abandonarlo.

"Gracias a Dios estoy en vivo, gracias a mi familia estoy vivo, gracias a Paty y a mis tres hijos, sin ellos no hubiera sido posible, gracias a mis doctores, ellos me salvaron la vida", explicó.

"Gracias a mi casa Fox Sports, gracias a ustedes, ustedes que me hicieron sentir fuerte, que me mandaron buenas vibras, gracias de verdad, y gracias a los que no estuvieron, me enseñaron por dónde es el camino. Estamos de vuelta, recuerden que en la última palabra se dice lo que muchos nunca quisieran escuchar", finalizó André Marín.

