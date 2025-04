Pumas vence a Santos para poner medio pie en el Play-In

En sus manos el Play In. Con goles de Guillermo Martínez y Nathan Silva, Pumas derrotó 2-0 a Santos en el Estadio Olímpico Universitario. Este resultado, además de mantenerlos en puestos de Fase Final, les da la posibilidad de depender de ellos mismos para clasificarse al Play In, de cara a la Jornada 17 del Clausura 2025.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

En cuanto al partido, el marcador se movió desde muy temprano. Apenas al minuto 10, luego de un centro de Robert Ergas desde la banda izquierda, Guillermo Martínez remató en el área, para así vencer a Carlos Acevedo y poner el 1-0 en la pizarra. De igual manera, luego de una seguidilla de partidos sin marcar, ‘Memote’ anotó por segunda vez en los últimos tres juegos.

Marcaron muy pronto | IMAGO7

En la misma primera parte, los Universitarios también tuvieron otras opciones para ampliar su ventaja, pero el arquero de Santos logró mantener el resultado. Y justo antes del descanso, las alarmas se encendieron para Pumas, pues al 29’ Lisandro Magallán, defensa y capitán del equipo, tuvo que salir lesionado por cuarta vez en lo que va del semestre; en su lugar entró Rubén Duarte.

En la segunda mitad, en un partido que tenía controlado, los Felinos ampliaron su ventaja con un gol de Nathan Silva tras un gran pase raso de Santiago Trigos. Posteriormente, Rogelio Funes Mori había anotado el 3-0, pero el tanto fue anulado por un fuera de lugar.

Se acercan a la Fase Final | IMAGO7

Tras los resultados de esta Jornada, solamente quedó disponible un cupo para la Fase Final, el cual será para Pumas o Chivas. Tras sus respectivas victorias en la Fecha 16, los Felinos quedaron en la 10ma posición con 21 puntos, mientras que Chivas los persigue en 11vo con 20 unidades. Con esto, el Club Universidad Nacional tiene en sus manos asegurar su pase al Play In.

Si los comandados por Efraín Juárez ganan, ellos avanzan a la Fase Final. Si empatan y El Rebaño no gana, Pumas se mantiene en dicha instancia. Si ambos pierden, los Universitarios también se colocan en Play In. El único panorama para que Chivas se clasifique es vencer al Atlas y esperar a que Pumas no gane frente a Tigres, los dos en calidad de visitante.

Santos se hunde en el fondo de la tabla | IMAGO7

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡Alertas en Coapa! Brian Rodríguez se lesiona tras sólo 5 minutos del partido ante Rayados