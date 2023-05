Tigres vs Puebla: ¿A qué hora y dónde ver el Repechaje entre Felinos y la Franja?

Matar o morir. Tigres y Puebla protagonizarán uno de los encuentros más pasionales de este Repechaje y los regiomontanos dejaron en claro que no están dispuestos a ceder el triunfo, no cuando ya se les fue de las manos la posibilidad de estar en la final de la Concachampions, herida que aún no sana.

“Es el único torneo que nos queda, vamos a ir por él, por todo y que sea la catapulta para pelear el campeonato. Nos vamos a jugar la Liga, todos los partidos, sabiendo en la institución que estamos. Lo tomamos siendo optimistas, nos debemos este triunfo y que sirva como envión anímico a la Liguilla”, dijo en conferencia el mediocampista Juan Pablo Vigón.

En esta ocasión, los ‘Libres y Lokos’ no podrán hacer acto de presencia debido a que fueron sancionados por haber viajado en calidad de barra durante el último encuentro del torneo que tuvieron ante León, y la ausencia de su fiel porra es considerada por Vigón como una baja, pero lo toma por el lado positivo y dice deben obtener el triunfo para tener una recarga de confianza.

“Que no esté (la porra) será una baja importante. El público exige, está en las buenas y malas. Nosotros hacer lo que sabemos para qué sea un día feliz y nos demos un golpe de confianza, para encarar lo que es bueno, la Liguilla, pero no sea fácil. Tenemos que dar el cien por ciento”, manifestó.

Mientras tanto, la Franja tiene la encomienda de llevarse el triunfo del Volcán, estadio en el que no pudieron imponerse en su último encuentro, resultado que de concretarse le daría a Eduardo Arce su primera Liguilla en el futbol mexicano.

Partido Tigres vs Puebla Estadio "El Volcán" Hora 21:10 Arbitro Marco Antonio Ortiz Nava Transmisión TUDN y Canal 9

