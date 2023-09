Miguel Herrera no logra levantar a Xolos, pues desde que llegó al banquillo de Tijuana en su segunda etapa suma dos victorias, cuatro empates y 11 derrotas en 17 partidos, situación que empieza a acrecentar la presión para el 'Piojo'.

Al respecto habló el estratega de Tijuana, quien en conferencia de prensa tras la derrota de su equipo ante Puebla aseguró que no teme por su puesto.

"Yo seguiré trabajando, si la directiva toma una decisión, así es el futbol. Esa pregunta se la tienes que hacer a Jorge Hank", expresó Herrera ante los cuestionamientos de si teme por su puesto como entrenador de Xolos.

Sobre el partido, Miguel Herrera aseguró que el resultado pudo ser diferente, pero simplemente su equipo careció de contundencia.

"Si nosotros hacemos las que tuvimos, cambian las cosas. No tuvimos la puntería para hacer los goles, porque si tuvimos oportunidades y no la metimos. Ellos fueron un equipo muy certero. Pero si no la metes, no sirve de nada", comentó el 'Piojo'.

