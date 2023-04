Puebla vs Tijuana: Duelo de 'vida o muerte' por un boleto al Repechaje

Última jornada, última oportunidad. Puebla y Xolos de Tijuana protagonizarán un duelo de vida o muerte, ya que ambos necesitan un triunfo para poder colarse entre los puestos de Reclasificación.

Sin embargo, no todo depende de ellos mismos, también deben esperar una serie de resultados que les sean favorables: La Franja necesita quedarse con los tres puntos y además que, tanto Atlético San Luis como Pumas no ganen su próximo partido.

Mientras que, los fronterizos están obligados a ganar y que de igual forma estarán pendientes dos resultados de los potosinos y universitarios, a la espera de que ambos pierdan; y aunque en la jauría están conscientes de que no está solo en sus manos llegar a la Reclasificación, aseguraron que harán todo lo posible para poder llevarse la victoria a casa, así lo dejó saber el arquero, Antonio Rodríguez.

“Somos una comitiva y todo el Club Tijuana trabaja con el mismo objetivo y va a ser muy bueno que podamos tener de nueva cuenta a Miguel (Herrera) en el banquillo para este partido tan importante como tú lo comentaste, donde si bien no depende solamente de ti, pero tienes que hacer tu trabajo para poder tener la oportunidad, bueno qué bueno va a ser tener al líder del grupo en el banquillo y alguien que nos contagia de tanta energía”, dijo en conferencia de prensa.

Los torneos recientes han resultado complicados para Xolos y aunque actualmente el riesgo de quedar fuera del Repechaje es latente, tienen confianza en que podrán revertir este panorama para volver a poner a su equipo en donde merecen estar, así lo confirmó el cancerbero.

“Sabemos que esta institución ya lleva varios torneos donde no han venido los resultados que queremos, ni ha estado compitiendo donde merece estar esta institución. Estamos trabajando desde ya para poder cambiar eso y así como pasaron varios torneos en los cuales Tijuana no clasificó, estamos trabajando para que vengan muchos más torneos en los cuales no dejamos de estar adentro y sabemos que va a ser así”, apuntó.

PARTIDO Puebla vs Tijuana ESTADIO Cuauhtémoc ÁRBITRO Diego Montaño Robles HORA 17:00 TRANSMISIÓN Azteca 7, ESPN y Star+

