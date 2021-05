DT de Perú: 'No es seguro que Santiago Ormeño sea convocado a Copa América'

El delantero del Puebla, Santiago Ormeño, apareció en la prelista de Ricardo Gareca, técnico de la selección de Perú de cara a la próxima Copa América.

Sin embargo, el propio estratega reveló que el hecho de que el atacante de La Franja aparezca en esta lista preliminar, no quiere decir que sea llamado al torneo continental.

"El hecho de incluirlo en la lista no significa que de pronto uno lo vaya a convocar. Simplemente son muchachos que tienen posibilidades para estar en una lista, queremos realmente comunicar, no generar falsas expectativas y nada por el estilo, simplemente que él sepa que lo estamos siguiendo y que es jugador de nuestro agrado para militar en la selección", afirmó Gareca en entrevista para ESPN.

Además, el Tigre Gareca informó que no ha tenido la oportunidad de charlar directamente con Ormeño y la posibilidad de que sea convocado con el combinado inca en la Copa América.

"Aún no he hablado con Ormeño, no he tenido diálogo con él. Simplemente tener la posibilidad de contar con un jugador peruano que está habilitado para la selección. No por tenerlo en cuenta en una selección uno cree que merece ser llamado o tiene que ser llamado. Me ha pasado que he dejado de convocar jugadores y luego vuelven.

"Cómo ves me parece que es una constante el tema de la selección, uno los analiza, los ve jugar. Aparte de eso uno tiene que analizar si aquellos jugadores que están en la posición de Ormeño han bajado el rendimiento o han dejado de tener la trascendencia que tenían en su momento. Hay un montón de factores que uno tiene que contemplar para convocar un jugador", sentenció el estratega.

