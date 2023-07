Eduardo Arce tras derrota vs América: 'No concretamos nosotros y ellos sí'

Para Eduardo Arce, director técnico de Puebla, la diferencia en el partido fue la contundencia en las áreas pues considera que es ahí donde América se hizo grande esta noche.

"Creo que es un partido bastante… no encuentro el calificativo, quedamos a la mitad de todas las fases, no he visto las estadísticas, en cuestión de generación, la diferencia está en las áreas, no concretamos nosotros y ellos sí, ahí es donde todo se hace más grande”, comentó el poblano.

A pesar de que la plantilla es de su total confianza, el entrenador de La Franja no dudó en decir que le hacen falta algunos refuerzos a su equipo.

“Sí, estamos esperando algunas cosas para cerrar el plantel, yo siempre confío en el equipo, si estoy aquí es porque confío, tenemos plantel para competir”.

“(Perder) Nos sirve para terminar de cerrar el tema plantel, nos hace falta por ahí gente, nos va a venir bien para un respiro, la frustración de no sacar los puntos en Tigres, ante Santos y este, nos queda la sensación de que no nos está alcanzando, tenemos que cerrar la mente y el plantel”, declaró Eduardo Arce.

