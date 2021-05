Larcamón sobre el arbitraje: 'No pido que le regalen cosas a Puebla, sólo que no las compliquen'

Puebla sigue dando de qué hablar, su presencia en las Semifinales del torneo es una sorpresa, un logro que hasta el propio Nicolás Larcamón entiende que no era algo que la afición hubiera esperado en su primer torneo, considerando que era un DT desconocido.

"Era lógico que hubiera dudas porque no me conocían. Pero también es valorable. Más allá de alguna duda, agradezco el respeto que me han mostrado en el camino", declaró el estratega argentino tras la victoria sobre Atlas.

"Hoy se merecen jugar la Semifinal dándole rienda suelta a toda la ilusión. Pero también es importante mantener el temple y la mística que nos trajo hasta acá", añadió el poblano.

Sobre el arbitraje que recibió el conjunto de La Franja, recordando que el gol en contra debió de haber sido anulado por un claro fuera de lugar, Larcamón levantó la voz y pidió más atención en sus trabajos.

"No pido que nos regalen las cosas, pero que solo no nos compliquen. Estoy conforme con lo que fue el arbitraje a lo largo del campeonato, con fallos como todos. Me deja la tranquilidad que lo pudimos revertir", señaló.

Durante la conferencia se recordó la última vez que el Puebla había llegado a esta instancia, la cual ocurrió hace más de 11 años en el Torneo Clausura 2011 cuando Pumas los eliminó en un gol de último minuto: "Hace 11 años tenía 25. No me acuerdo (qué hacía), pero no me imaginaba que iba a estar sentado acá", finalizó Nicolás Larcamón.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LIGA MX: PUEBLA REGRESÓ A 'SEMIS' 12 AÑOS DESPUÉS TRAS IMPONERSE AL ATLAS