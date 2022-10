Larcamón sobre Puebla: 'Será el lugar al que siempre querré volver'

Habló de La Franja. Nicolás Larcamón llegó como un entrenador desconocido, y a casi dos años de su arribo con el Puebla, es uno de los entrenadores que está en el radar de otros equipos para el próximo torneo, es por eso que se dice agradecido con su actual club.

“Será un lugar al que siempre querré volver”, señaló Larcamón en un escrito que dio para The Coaches Voice; ahí, Nicolás señaló que los Camoteros despiertan a la afición y que pelean contra los grandes equipos del futbol mexicano.

“Se nota que hay un equipo que les despierta emociones, que les transmite cosas. Y es una identidad que, desde el primer torneo, además de hacernos ganar y clasificar a diferentes instancias decisivas de los campeonatos, nos ha llevado a jugar y plantarnos de igual a igual con todos los rivales, logrando en el camino triunfos contra los grandes de la Liga MX”.

Dicha descripción lleva por nombre “Un poblano más”, y Nicolás Larcamón narró cómo fue que llegó a México, pues Jaime Lozano fue el autor intelectual de verlo en acción dirigiendo a un equipo de la Primera División de Chile.

“El contacto para entrenar en México no fue de un día para otro. Lozano fue con un empresario a Chile para observar a un entrenador y a un par de jugadores. Una noche, mientras estaba en el hotel, se puso a ver el partido entre Antofagasta y Unión Española, ese día jugamos un partidazo.

“En ese entonces le dijo a Enrique Nieto que a quien quería ver a era a mí. Nieto me contactó y me dijo 'no sé cuándo, pero me gustaría ser el que te lleve a tu primera experiencia en México'”.

En total, pasaron tres años para que Nicolás Larcamón pueda concretar su llegada a México y darle al Puebla una de las mejores de sus épocas, pues a pesar de que se han ido jugadores, el argentino ha podido mantener un estilo de juego, es por eso que le mandó un mensaje a la afición y al propio equipo.

“Pero con el juego del equipo y los resultados pude derrotar ese perjuicio. Con el Puebla hemos conseguido competir contra equipos de enorme presupuesto. Hoy soy un agradecido a Puebla.

“Ha sido un proceso espectacular. Estoy por tener un hijo ‘poblano’, que hace que todo sea más entrañable. Como te decía, sé que la carrera del entrenador es muy cambiante, pero este proceso será muy recordado por mí y espero que también por la gente”.

