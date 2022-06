Puebla: Presentó a Luis García al estilo 'Doctor Strange'

Puebla sumó un nuevo refuerzo de cara al Apertura 2022, se trata de Luis García, delantero que llega procedente del Necaxa.

Y a través de redes sociales, La Franja hizo la presentación de su nuevo refuerzo al estilo 'Doctor Stange' en el multiverso, ya que Nicolás Larcamón pidió a Luis García, pero después de encontrar al Doctor García y a Luis García Sanz, por fin encontró a Luis Arcadio García, su nuevo jugador.

"¡SE ABRIÓ EL PORTAL DE #LaFranjaQueNosUne Y EL MULTIVERSO EXPLOTÓ! ¡Bienvenido, ¿por tercera ocasión? al equipo más chingón, @Luisgarciab93! ¡Este universo te pertenece, hagamos historia! RT si ya quieres ver el debut de Lucho con el Pueblota", se leyó en el Twitter de Puebla.

En el video Nicolás Larcamón lució como 'Doctor Strange' abriendo un portal para encontrar a su jugador, pero al mencionar Luis García, apareció García Postigo, exjugador del Puebla y ahora comentarista de TV Azteca "¿Neta? Búsquense a otro Luis García, no van a encontrar otro como yo, pero búsquense a otro Luis García", dijo el afamado Doctor a lo que Larcamón respondió: "A vos te veo en el siguiente viernes botanero".

En su segunda búsqueda en otro portal apareció Luis García Sanz, español que militó en Puebla de entre 2011 2012. "Nico, un saludo a toda la gente de México" y ahora Larcamón señaló "no, no, no, buscó a un Luis García mexicano", para por fin encontrar a su nuevo refuerzo.

