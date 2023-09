puebla-y-descuidos-administrativos-que-le-han-costado-en-el-apertura-2023

Puebla y sus distracciones. A lo largo del campeonato, el conjunto camotero ha registrado fallas de logística, que le costarán la pérdida de puntos en la mesa.

Y es que en la Fecha 7, la Franja venció 3-0 a Xolos de Tijuana, sin embargo; la Comisión Disciplinaria, comenzó una averiguación por alineación indebida.

Esta irregularidad se debió a la presencia de Luis Noriega, técnico de la categoría Sub 14 del equipo poblano, el elemento estuvo en la banca unos minutos, y posteriormente le notificaron que no podía estar ahí, pues no estaba registrado para ese encuentro.

Cuando se dieron cuenta, el esférico ya estaba en movimiento, fue por ello que la directiva de Tijuana interpuso una queja ante la comisión y la investigación sigue en marcha.

Cabe señalar que en el Clausura 2022, Miguel Herrera, realizó una alineación indebida cuando dirigía a Tigres, el técnico jugó con nueve jugadores NFM y provocó sanciones al equipo regio.

Ahora la cobrará y conseguirá sumar tres puntos en la mesa, por equivocación del rival, que dicho sea de paso, había retornado a la senda del triunfo luego de la sustitución de Eduardo Arce, por malos resultados.

Hasta el momento el Club Puebla sigue sin director técnico, ya que por reglamento no pudo fichar a Gerardo Espinoza. Por otra parte, Gabriel Sucedo Torres tomó el cargo como Director General de la Institución, en sustitución de Ricardo Zayas Gallardo.

