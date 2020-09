Reynoso: 'Ormeño sabía que no iba a ser convocado por Perú'

Juan Reynoso no se fue contento del Estadio Cuauhtémoc a pesar de que Puebla fue el que rescató el empate a tres anotaciones frente a Querétaro.

El estratega peruano cree que su equipo jugó bien y le sorprendió el hecho de que estuviera en desventaja.

"Estamos molestos porque pensamos que el juego se iba a resolver más fácil, hoy no estoy contento con el empate", indicó.

Dijo que su equipo no tiene un equilibrio: "Hoy colaboramos en los tres goles del rival. Es mi responsabilidad, no podemos ser tan buenos en ofensiva y tan malos en defensiva", agregó.

Juan Reynoso también tocó el tema de Santiago Ormeño, pues su delantero tiene doble nacionalidad y en el futuro podría jugar a nivel de selecciones con México o con Perú.

“Se lo había anticipado (que difícilmente lo iban a convocar) para que no se bajoneara. Tal vez no era el mejor momento. Se viene recuperando, no está al cien por ciento”, concluyó.

