Reynoso tras la derrota vs Pumas: ¿De dónde sacó el árbitro el penalti?

Juan Reynoso, técnico de Puebla, dejó clara su molestia por la labor del árbitro Fernando Hernández en el partido contra Pumas, el cual La Franja perdió por 4-1.

“Uno es autocrítico. Tuvimos un lapso malo. Yo no quiero poner de pretexto el tema de los jugadores y menos la situación del árbitro, pero no sé de dónde lo sacó porque todas las tomas dicen que no era penalti”, explicó en conferencia.

El peruano aclaró que no quiere usar como pretexto las ausencias de Nicolás Vikonis, Santiago Ormeño, Daniel Álvarez y Corral

Un día antes de este encuentro, el conjunto poblano informó que seis de sus jugadores contrajeron coronavirus, pero no reveló los nombres.

“En el futbol el hubiera no existe. Sería un buen pretexto decir que nos faltaron los muchachos que no pudieron viajar”, mencionó.

Juan Reynoso espera recuperar a sus jugadores titulares y confía en que Puebla seguirá peleando para regresar a los primeros lugares del Guard1anes 2020.

“Seguimos sumando detalles. Cuando nos lo proponemos nos vemos mejor y generamos más jugadas. Hay que seguir motivando el tema de la competencia interna”, finalizó.