Ricardo Carbajal asegura que el dinero no garantiza títulos en Liga MX: "San Luis está en Semifinales"

Tras ser eliminado por Tigres en Cuartos de Final, el director técnico del Puebla, Ricardo Carbajal, señaló que el factor más determinante de la eliminatoria contra los dirigidos por Robert Dante Siboldi no fue el tema económico y puso de ejemplo a Rayados de Monterrey.

Para el estratega mexicano, que Tigres cuente con una de las plantillas más caras no fue factor determinante, pues aseguró que eso no garantiza títulos y para argumentar puso el ejemplo de la eliminación de Rayados a manos de Atlético San Luis.

"Me parece que no, no te determina traer jugadores de costo elevado para garantizarte un título, lo vimos ayer, hoy está San Luis en Semifinales; posiblemente te genere un plus, pero no tienes que tener la nómina más cara para ganar un título. Nosotros somos un equipo modesto, importante porque hemos estado en Liguillas", declaró Ricardo.

Sin embargo, el entrenador sí destacó que los Universitarios, al contar con jugadores como André Pierre Gignac, Luis Quiñones, Nicolás Ibañez o Sebastián Córdova, tienen ventaja, pues cuando un referente de estos no aparece, otro más lo puede hacer y puede definir cualquier juego.

"No he tenido la posibilidad de ver la falta del penal, pero independientemente estaba marcado y sí te condiciona un poquita, después los otros dos son golazos, no había manera de hacer mucho en ese sentido. La competencia por momentos fue pareja, pero la calidad individual termina con lo que sucedió en el partido", expresó el mexicano.

A pesar de haber sido goleados en el partido de Vuelta, Carbajal se dijo satisfecho con el torneo de Puebla, pues además de llegar a Cuartos de Final, sumaron 25 puntos y terminaron en la sexta posición en la temporada regular.

"La sensación en términos generales es muy buena para todos nosotros, obviamente el perder y la ilusión que teníamos era diferente a esto, sabíamos que nos enfrentábamos al campeón, pero por cómo se hizo el torneo y que el equipo fue mejorando, la sensación es muy buena", sentenció.

