Pumas: Mario Trejo cree que el club puede reivindicarse ante Cruz Azul

La situación actual de Pumas, le duele a su afición y a quienes han formado parte del Club Universidad, como Mario Trejo, quien fue director deportivo felino en los dos últimos títulos (Clau. 09 y Clau. 11), quien exhortó a la directiva actual a analizar profundamente la situación y animarlos a reivindicarse con su gente esté sábado ante Cruz Azul.

"Me duele a mí y a todos los universitarios. No es para hacer drama, hay que buscar cómo reencontrar la filosofía y la mística, hay que hacer un análisis profundo, y el sábado es un momento perfecto porque puede dársele gusto a la afición.”

“Será un partido especial porque estarán Ricardo y Guillermo, pero es un momento ideal para retomar el camino y demostrar que hay talento, es el momento de demostrar cuando las cosas están difíciles, y qué mejor que sea en un partido como este", dijo a RÉCORD, el doctor Trejo, quien dejó entrever que el mal paso auriazul nones responsabilidad únicamente del técnico Rafael Puente Jr.

"Me permito sugerir que tienen que hacer una revisión de qué no está funcionando porque no necesariamente tiene que ser lo futbolístico, no sé qué pase adentro, pero hay gente muy valiosa y hay que dedicarle tiempo a un análisis profundo a todas las áreas y hay que tomar decisiones en qué continuar o qué modificar, hay que ubicar qué hay que ajustar porque inmediatamente se piensa en correr al técnico, pero antes de eso hay que ver si es el verdadero culpable y para eso está la directiva porque a mí no me queda claro que sea él", expresó.

