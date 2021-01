Llegó la primera derrota de Pumas en el torneo. Perdieron 2-0 con los Gallos Blancos en La Corregidora, y lo hicieron con un plantel corto y juvenil, y sin la labor de dos de sus mejores hombres: Juan Ignacio Dinenno y Alan Mozo, que no jugaron el primero por lesión y el segundo por indisciplina.

Universidad enfrentó a Querétaro después de haber sufrido una sacudida, pues no contaban con la indisciplina de Alan Mozo y eso forzó al técnico Andrés Lillini a habilitar a Jesús Rivas en la lateral derecha, pero el juvenil no tenía actividad desde septiembre y eso Universidad lo resintió.

Entonces, el Querétaro no perdonó. Y a los 21 minutos, José Gurrola se percató del ‘hueco’ que le dejó la zaga felina, controló y disparó con la pierna derecha, marcando el primer gol de los Gallos Blancos.

A Universidad le costó llegar al área rival, al grado de que en el primer tiempo llegaron una sola vez, pues el joven Emanuel Montejano tenía en sus hombros el peso del ataque puma; sin embargo, los queretanos tenían claro lo que querían y debían hacer, y casi al final de la primera mitad (43’), Ángel Sepúlveda remató de cabeza frente a los ojos de Johan Vásquez. Pumas ya perdía 2-0.

Pero Pumas no reaccionó, incluso no pusieron en aprietos a la defensa de los Gallos Blancos, que en ningún momento se preocuparon por lo que los felinos pudieron haber generado, ya que el ataque auriazul fue nulo. Esto a pesar de que el técnico Andrés Lillini movió sus piezas e incluso acumuló un debut más, pues sacó a Montejano que no generó nada y le dio la oportunidad al joven Jacob Morales, que también es delantero, pero que tampoco se hizo presente en ningún momento.

