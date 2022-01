Juan Pablo Vigón sobre Alan Mozo: 'Es insoportable como rival'

Juan Pablo Vigón logró establecer una gran relación de amistad con sus excompañeros de Pumas, especialmente con Alan Mozo, pero reconoció que cuando se trata de enfrentarlo es un rival "insoportable".

"Hice muy buena relación con Alan Mozo, pero de rival es insoportable, no va a jugar pero dejé muy buenos amigos, están Dinenno, Freire, por mencionar algunos", comentó Vigón en entrevista para TUDN.

Para Vigón, su salida de los Universitarios rumbo a Tigres no fue una decisión sencilla debido a que se había encariñado con la institución.

"Fue difícil, me encariñé demasiado con esa institución, me dolió a la hora de partir, pero estaba muy seguro de lo que estaba haciendo y llegar a Tigres me di cuenta de que fue una muy buena decisión para mi carrera.

"De lo que me gusta en Tigres es que debes estar a tu máximo nivel para poder jugar, bajas poquito y entra alguien que lo puede hacer mucho mejor que tú, por eso tomé este reto. Ves jugadores de mucha calidad, es difícil jugar acá", declaró.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PUMAS VS TIGRES: SERÁ TRANSMITIDO EN EXCLUSIVA POR IZZI