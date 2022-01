Pumas: Marco García fue operado con éxito tras lesión frente a Querétaro

El mediocampista de Pumas, Marco García, fue intervenido quirúrgicamente con éxito después de la lesión que sufrió durante el juego contra Gallos Blancos de Querétaro, y el jugador universitario ya piensa en su proceso de recuperación.

A través de redes sociales, el ‘Enano’ compartió una fotografía en donde se le ve reposando en una cama de hospital tras haber sido operado de la fractura de peroné en la pierna derecha y aunque el tiempo de recuperación aún no está estimado, el canterano expresó su compromiso por regresar en la mejor forma a las canchas.

“Día 1: Comienza una nueva aventura y estoy listo para superarla, se que aún me quedan muchas alegrías por regalarles y no me rendiré hasta ser referente de este club que me lo ha dado todo…. Nos vemos pronto familia @pumasmx”, manifestó el jugador.

Sus compañeros de equipo también expresaron su apoyo, tal es el caso del atacante Sebastián Saucedo, quien compartió la imagen de García con un la leyenda “De esta sales hermanito… Dios te bendiga. Tqm”.

