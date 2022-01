Diogo sobre brasileños de Pumas: 'Nos criticaron, pero sí sabemos jugar futbol'

Los brasileños de Pumas sí saben jugar futbol, y el que lo demostraran era sólo cuestión de tiempo.

Y es que desde su llegada el torneo anterior, Higor Meritao, Rogerio de Oliveira y Diogo de Oliveira han tenido que soportar críticas, dudas, burlas e incluso insultos hechos por quienes dudaban de ellos; sin embargo, hoy Universidad es el superlíder de la competencia y la mejor ofensiva (con ocho tantos), y en parte es gracias a ellos tres, que han hecho cinco de los goles que lleva Pumas.

"Estamos viviendo un momento increíble para nosotros por que un club como Pumas que es enorme y debe estar donde está ahora.

"Muchas personas estaban hablando mal de nosotros, eso a mí no me afecta en nada porque nosotros tres sabemos jugar futbol, pero debemos seguir mejorando para demostrar que los brasileños de Pumas sabemos jugar futbol", dijo Diogo de Oliveira a RÉCORD.

En la pasada Jornada 1, los tres sudamericanos anotaron y vencieron a Toluca 5-0, y en la segunda fecha sólo marcó Rogerio al vencer 1-3 a Querétaro, hecho que tiene contentos a todos los brasileños, quienes han ayudado a 'sostener' al equipo mientras los argentinos Freire, Dinenno y Álvarez, no han estado por lesión.

"Contra Toluca fue una noche increíble para nosotros tres porque estábamos siendo muy criticados por muchas personas.

"He hablado con Rogerio, con Meritao nosotros estamos tranquilos y que las cosas salen naturalmente y sólo trabajando bien, y eso siempre lo llevo dentro de mí y por eso me quedo tranquilo", expresó.

SUFRIÓ POR LESIÓN DE MARCO GARCÍA

El partido de la Jornada pasada, en el que Pumas venció 1-3 a Querétaro, Marco García, mediocampista auriazul, salió fracturado del peroné, situación que a Diogo de Oliveira le duele, pues el delantero brasileño tiene en el canterano a uno de sus mejores amigos desde que llegó a México, por lo que hablar de la lesión de García no es fácil para Diogo.

"Mi hermanito (Marco). Él está bien, pero fue una cosa muy fea lo que le pasó.

"No me gusta hablar de eso, pero va a regresar más fuerte todavía, duele porque es un muchacho bueno, que me ayudó mucho desde que llegué aquí y me duele lo que pasa él, pero es parte del futbol", dijo a RÉCORD.

DIOGO EN FRASES

"Dinenno es una pieza muy importante para Pumas, que tiene que jugar, es un goleador y tiene que estar dentro de la cancha. Para Lillini es hacer lo que es mejor para Pumas, poner a los 11 mejores".

"En ese momento, hablé (en el juego contra Toluca) con Lillini cuando fui a tomar agua y le dije que iba a hacer un gol y lo hice. Luego él me digo que sabía sabía iba a hacer gol".

"Mejoré mucho mi físico porque nunca había jugado en altura y hoy ya no me ahogo. Tengo que trabajar en la pelota porque todavía no asimilo la velocidad y porque en Uruguay el futbol no están rápido como aquí".

