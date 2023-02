Liga MX: Pumas, romper racha negativa de ocho años sin ganarle a Tigres en el Volcán

Pumas no ha encontrado la fórmula para soportar el calor del Volcán en los últimos ocho años, por lo que cada vez que visitan a Tigres, parece que el equipo capitalino se derrite en esta cancha y ha permitido varios goles en sus once enfrentamientos en este inmueble.

Los del Pedregal tienen cuentas pendientes en Monterrey, ya que desde el Clausura 2014 no han podido volver a sacar los tres puntos en el Volcán. Durante este tiempo, los Pumas han acumulado ocho partidos consecutivos sin poder vencer a Tigres; además, hablando específicamente de las visitas, suman 14 duelos sin poder obtener los tres puntos en este inmueble.

Estas rachas negativas también han impactado en la cantidad de goles recibidos, ya que en sus visitas al Estadio Universitario han permitido 25 anotaciones (un promedio de 2.2 goles por partido). Durante estos 14 enfrentamientos, el más abultado fue el 5 a 0 En los cuartos de final del Apertura 2016, seguido del 5 a 0 en la jornada 14 del Clausura 2017.

Por esta razón, los dirigidos por Rafael Puente tendrán la misión de romper con estas malas rachas y, además, poder sumar su primera victoria como visitante en lo que va de este Clausura 2023.

Cabe destacar que el estratega del equipo capitalino también buscará finalizar su mala racha cuando ha enfrentado a los felinos, ya que en su paso por el banquillo de Lobos Buap y Querétaro nunca logró hacerlo.

Por su parte, Tigres llegará a este encuentro estrenando entrenador debido a que despidieron a Diego Cocca (nuevo director técnico de la selección mexicana), por lo que en el banquillo estará presente Marco Antonio Ruiz.

“Consciente de la responsabilidad, me siento capaz. Son 14 años que he estado picando piedra como entrenador, he tenido logros, no solo a nivel de club sino a Selección.

“Lo importante es que el plantel me conoce y yo los conozco, es cuestión de ponernos a trabajar y mi cuerpo técnico será pura gente de casa, con perfil tigre para que tengan ese compromiso”, señaló el 'Chima' Ruiz.

Tigres vs Pumas

Hora: 19:05 hrs

Estadio: Estadio Universitario

Transmisión: Canal 5 y TUDN

Árbitro: Fernando Hernández Gómez

