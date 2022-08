Miguel Herrera sobre los silbidos en CU: 'Abuchear a Dani Alves es abuchear a todo Pumas'

Habló previo al juego. Pumas y Tigres se enfrentarán este miércoles en el Olímpico Universitario, y el entrenador felino habló sobre los recientes abucheos hacia Dani Alves, donde aseguró que son para todo el equipo, pero por ser el de renombre, son solo cuando él toma la pelota.

“Hoy esa parte de la afición que ha tomado la situación de presionas más a los jugadores, lo que le pasa a Cruz Azul, hay una línea delgada. El jugador se debe venir con vergüenza deportiva. Es parte de eso. Abuchear a Dani Alves es abuchear a todos.

“Es el referente para la gente de Pumas, ya lo toman como me quiero quejar y abucheo al que más nombre tiene. Me parece que ese juego no fue bueno y la tribuna está molesta”, dijo el Piojo Herrera en conferencia de prensa.

Herrera analizó sobre las goleadas del fin de semana, donde Chivas, América y Santos metieron muchos goles, en donde la última dijo que los Pumas tuvieron oportunidad de darle la vuelta al marcador al 3-0 del medio tiempo.

“Si realmente analizas los tres partidos, que son atípicas en el futbol mundial, hay dos jugadas claras de Cruz Azul que puedo poner el partido 2-1, no lo consiguieron y América aprovechó los espacios. Lo mismo pasa con Chivas, que aprovecha su buen accionar.

“Pumas también, ese fue más sui generis, la primera oportunidad la tuvo Pumas y a pesar de que el marcador iba 3-0, Pumas tuvo tres, cuatro de gol y el marcador pudo ser 6-3, porque Pumas llegó, pero no anduvo certero”.

Por último, Miguel Herrera dio su once inicial, como ya es costumbre, que utilizará ante la UNAM, donde solo salió Nicolás López, por lesión, y entró Rafael Carioca.

El XI: Nahuel Guzmán, Diego Reyes, Igor Lichnovsky, Jesús Angulo, Vladimir Loroña, Javier Aquino, Guido Pizarro, Rafael Carioca, Sebastián Córdova, Luis Quiñones y André-Pierre Gignac.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PUMAS: JULIO GONZÁLEZ SERÁ BAJA POR LESIÓN