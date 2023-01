Ricardo Valiño tiene claro que a Tijuana le faltó un poco de calma en la última zona del terreno de juego, por lo que deberán de mejorar de cara al resto del torneo. Además de que es consciente de la frustración por no haber podido ganar con un jugador más a Pumas.

"Cuando el partido estuvo 11 contra 11 teníamos el dominio, no teníamos tanta peligrosidad, solamente habíamos tenido dos opciones claras, después de la expulsión el equipo cerro bien el primer tiempo. Intentamos por todos lados. Nos falta un poquito de precisión y un poquito de calma. Creo que son detalles que tenemos que corregir porque tuvimos situaciones", señaló el estratega de Tijuana.

El timonel del equipo fronterizo destacó que lograron encerrar a Pumas, pero que no logran romper el cero porque le faltó claridad en el último paso: "Llevamos al rival a una posición casi de área, de defender en un bloque muy bajo de área, para poder convertir y tener esa claridad en el último pase en la toma de decisiones, sobre todo".

Valiño no ocultó su frustración de que el equipo no pudo llevarse el resultado a pesar de haber jugado más de 45 minutos con un hombre más: "Es lógico y entendible, lo que veo es que el equipo hace el esfuerzo, el equipo propone, el equipo juega para poder ganarlo y convertir. Jugamos 50 minutos con un hombre de más y no pudimos rematar el partido, entonces es normal y entendible el enojo porque teníamos todo para ganar".

