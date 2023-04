Nacho Ambriz sobre derrota de Toluca ante Pumas: 'No es para cortarse las venas'

Ignacio Ambriz reconoció que el Toluca no jugó su mejor partido ante Pumas, aunque señaló que no se debe escandalizar por el resultado, pues sabe que todavía dependen de sí mismos para amarrar su boleto a la Liguilla.

"Que cuando aceptas que no estamos que no digo no estemos bien Hoy no hemos hecho un buen partido, hoy hicimos lo que venimos haciendo durante el torneo. Simplemente es aceptar que hoy no lo hemos hecho bien, que no hemos competido realmente como el equipo lo hace y que como siempre lo menciono: mírate al espejo y si dices estoy bien y agachas la cabeza, hermano no estás bien”, declaró Ambriz en conferencia de prensa.

“Eso es la realidad, les comenté hay que hacer autocrítica, saber que tenemos que ser otra vez humildes trabajadores entrenar acá todos los días preparando dos partidos importantes . Todo el año hemos luchado para meternos entre los cuatro primeros lugares, seguimos dependiendo de nosotros y estar tranquilos. Tampoco es para cortarse las venas”, agregó.

Nacho resaltó las fortalezas de su equipo, las cuales buscará potenciar en los últimos dos partidos de la Fase Regular.

"El buen trato que siempre tenemos de la pelota creo que nos hemos caracterizado por ser un equipo que intenta más que jugar que destruir no porque destruir para mí es muy fácil después construir cuesta después te meto un equipo atrás con uno cero cuesta muchísimo y normalmente Así es como estamos sufriendo pero te digo es partido raro no no trato de y lo tengo en la cabeza atrás ahorita de explicarte qué es que lo lo que fue pero creo que en mi equipo depende mucho de la pelota de la movilidad del intentar siempre jugar entre líneas por poner todo lo lo encontramos por ahí hay una si no mal recuerdo ayúdame tantito una de maxi que nadie llegó a empujarla que hubiera no sé si empatamos por ahí empatamos pero digo la verdad que no me gusta perder en esas instancias pero son creo que de las derrotas que le tenemos que sacar un buen provecho que todavía quedan seis puntos y seguimos dependiendo de nosotros", sentenció.

