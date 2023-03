Nacho Ambriz sobre arribo de Cocca al Tri: 'No me gusta, no estoy de acuerdo'

El técnico mexicano, Ignacio Ambriz, fue contundente al señalar que no le gusta ver a Diego Cocca en el banquillo de la Selección Mexicana, al asegurar que los estrategas nacionales tienen las credenciales y calidad para tomar las riendas del Tricolor.

"¿Qué quieres que te comente, que no me gusta? No me gusta, llevamos el tercer proceso con extranjeros y yo creo el mexicano puede. Me siento preparado para recibir una oportunidad. Aunque me han tachado de bajo perfil, por ahí dijeron hasta morenito [en la prensa], porque soy mexicano. Conozco las entrañas de Selección desde infantiles", aseveró.

"El futbol mexicano perdió su identidad", aseguró el director técnico nacional en entrevista con los panelistas de Futbol Picante, programa estelar de ESPN.

'Nacho' Ambriz, quien actualmente tiene al Toluca en el cuarto puesto de la competición, compartió el proceso que vivió en la Federación Mexicana de Futbol para tomar las riendas de la Selección Mexicana, pero al final se decantaron por el ex timonel de Tigres y Atlas.

En un comentario que hizo reír a más de uno, Ambriz argumentó que la silla presidencial es la única más caliente que la del seleccionado nacional.

"Hablaron conmigo, no te voy a negar que no lo que significa para ti, para mí. Después del presidente es la silla más importante. ¿No? Yo creo que sí. Estás representando a tu país", sentenció.

"Me ofrecieron Costa Rica, hablaron conmigo para el mundial pasado, les presenté proyecto y no se dio. Quiero dirigir un Mundial y si se puede con mi país, sí", explicó.

