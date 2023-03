Ignacio Ambriz, entrenador de los Diablos Rojos del Toluca, habló sobre la actualidad del futbol mexicano y señaló que se vive una enorme crisis en el balompié de nuestro país.

Nacho explicó que uno de los grandes problemas que existen en México es que no se exporta al extranjero con la regularidad de otros países como Estados Unidos.

El técnico del Toluca habló con ESPN y señaló que "México perdió la identidad completa después del Mundial. Fue un fracaso total, México está en una crisis muy fuerte a todos los niveles. Si después de esto lo que pasó, yo lo declaré, si me cuesta selección no me importa, el futbol mexicano me ha dado todo. Por qué no nos damos cuenta y copiamos las buenas cosas, hacer cosas para crecer, cada vez vamos más para abajo".

Y añadió que “Estados Unidos mandó hace un año 120 jugadores, México ¿cuántos mandó? Esto tuvo que ser una sacudida y me incluyo, porque mi equipo juega con más extranjeros que mexicanos y soy igual culpable”.

Finalmente, con respecto a la Liga MX señaló que algunas de las adecuaciones que se podrían hacer es "regresar a los torneos largos y quitar el repechaje".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR - LIGA MX, CON MEJOR TIEMPO EFECTIVO QUE LA PREMIER LEAGUE Y LALIGA