Aaron Ramsey se despide del Cardiff City antes de incorporarse a los Pumas

Cada vez falta menos para que el Apertura 2025 arranque y para que los grandes equipos de la Liga MX comiencen a reforzar sus planteles, siendo los Pumas quienes estarían anunciando la bomba del certamen.

Este domingo, desde Gales, Aarón Ramsey se ha despedido de su actual equipo, el Cardiff City, y ya tendría todo listo para viajar en los próximos días a nuestro país para incorporarse con los Pumas de la UNAM, que sería su nuevo destino.

I leave Cardiff city with a lot of different emotions. Although it has been personally challenging at times I made sure to give my all on and off the pitch for this wonderful club that is so close to my heart. For now I am on a new adventure but I will be keeping a close eye on… pic.twitter.com/0gukbae0kl

— Aaron Ramsey (@aaronramsey) June 29, 2025