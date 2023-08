Andrés Lillini fue el técnico que debutó a Jorge Ruvalcaba con Pumas en la Primera División, pero lo siguió desde su proceso en fuerzas básicas, por ello está tan feliz de que el mediocampista se vaya al Standard Lieja de Bélgica.

"Muy contento por él porque sus condiciones lo pueden llevar a jugar a un nivel superior, contento porque el club al final sigue defendiendo un proyecto con jóvenes y el tiempo nos va dando la razón de que estos jugadores eran importantes y también contento porque un jugador joven mexicano trasciende, aunque es el primer paso y hay que tomar todo con calma, el mejor pago que puede tener alguien que se dedica a la formación de futbolistas es este", dijo a RÉCORD.

Asimismo, el nuevo director de Selecciones Menores de México, detallo las virtudes de Ruvalcaba, y le mandó un par de mensajes para triunfar en Europa.

"Lo más destacado en Jorge es la toma de decisiones a máxima velocidad. Tiene la condición de llevar el balón a máxima velocidad y decidir, y eso lo hace un jugador diferente. Yo creo que Bélgica apostó por él porque ve a alguien diferente y con mucho futuro.

"Que no pierda el piso como no lo perdió en Pumas cuando debutó, y lo que le digo a todos: saquen el pecho hacía adelante y crean en ustedes porque no son menos que nadie; que defienda el lugar que se ganó porque si se echa a la zona de confort lo va a perder".

Pero al igual que con Ruvalcaba, Andrés Lillini fue fundamental para que Johan Vásquez emigrara a Italia y Nicolás Freire a Grecia, pues a todos los dirigió en Universidad.

"Fue un ciclo que deportivamente no ganamos nada y fue muy triste, a la afición no le dimos lo que merecía que es el campeonato, pero cuando hablamos de crear ADN y el tiempo está diciendo 'qué bien lo hicieron' y no Andrés Lillini sino el club y ahora hay más en Europa y otros en varios equipos del futbol mexicano, en ese aspecto el ciclo fue muy valioso para el club", expresó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR - JORGE RUVALCABA Y LOS JUGADORES MEXICANOS QUE LOS PUMAS HAN 'EXPORTADO' AL VIEJO CONTINENTE