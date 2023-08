Ruvalcaba sobre su fichaje con el Standard Lieja: "Pumas no puso trabas, para mi es importante"

Visiblemente emocionado, fue como Jorge Ruvalcaba llegó a la Ciudad de México después de haber estado con Pumas en la Leagues Cup, para ahora comenzar su aventura en el Standard Lieja de Bélgica. El mediocampista expresó la felicidad que le causa empezar a cumplir el sueño europeo, del cual no se imaginó que ocurriera tan pronto en su carrera.

"Muy orgulloso y feliz por lo que me ha pasado en Pumas, y a aprovechar esta oportunidad que tengo de sobresalir. Me enteré hace como un mes, pero me enfoque en trabajar y ahora tengo que aprovechar este momento. Pumas me apoyó mucho, no pusieron trabas; poder jugar en Europa, en una liga muy buena y para mí es importante dar ese salto en mi carrera, no parar aquí, seguir metiéndole y ojalá llegar más lejos porque quiero ser un buen ejemplo para la cantera, que sigan mis pasos y lleguen más lejos que uno", dijo el futbolista que el jueves viajará rumbo a Bélgica.

Con los ojos llorosos al cuestionarle sobre lo que Pumas es para él y cómo de despidió de sus compañeros, 'Ruva' expresó: "Pumas fue el equipo que me abrió las puertas para jugar profesionalmente, amo a este club y desde que llegué me sentí de Pumas.

Las despedidas no me gustan para nada. Algunos lloramos, les dije que los quiero mucho, para mí tienen mucha importancia y saben que los quiero mucho. Es una locura, platicamos de que llegué hace dos años a la 20, debuté, fui a Selección y ahora me voy a Europa", expresó al tiempo en que a la afición felina le dijo que: "Les doy las gracias por todo, porque desde que debuté me han apoyado. Nunca me olvidaré de haber estado en Pumas", finalizó.

