Andrés Lillini: 'La expulsión de Alan Mozo ante León no era'

Alan Mozo, defensa de Pumas, fue expulsado por segunda ocasión en el torneo. La primera fue en la Jornada 2 ante Querétaro y esta vez frente al León; sin embargo, a decir de su técnico Andrés Lillini, ninguna de las dos acciones del lateral izquierdo eran para tarjeta roja.

"Me gusta que Alan sea intenso y no pasivo, yo creo que no es expulsión. Alan no tiene nada que hacer, la de hoy y la de Querétaro creo que no era.

"No creo que el arbitraje tenga identificado a jugadores, en esta ocasión creo que no es expulsión, nada qué hacer en ese tema. Hay que seguir para adelante, no cerrarnos ni buscar responsables, sabiendo de que las situaciones de juego son así", expresó el timonel auriazul, quien dijo que en caso de que el Club Universidad decida inconformarse por el arbitraje, será por medio de la directiva. Además de que descartó que el arbitraje tenga algo en contra de su equipo.

"Yo sé que el club hace los esfuerzos necesarios, contra Querétaro lo hicimos y no se nos respondió, no puedo hacer justicia por mi voz, hay gente que se encarga de esas cosas, no creo que podamos resolver por errores técnicos, yo creo que todo está bien y que no hay nada en contra de Pumas, sí nos ha pasado, pero no ponemos excusas, hoy ganamos, pero diría lo mismo si perdíamos, hay apreciaciones de juego y debemos de seguir adelante", señaló.

