Andrés Lillini no pierde la esperanza: 'Estamos enfocados en meternos a Liguilla'

Pumas registró su noveno partido sin ganar al empatar sin anotaciones contra Atlas; sin embargo, el entrenador Andrés Lillini no pierde las esperanzas, confía en que su equipo estará por lo menos en el Repechaje del Apertura 2022.

El técnico argentino resaltó el hecho de que los auriazules generaron muchas jugadas de peligro y les llegaron pocas veces.

"El rival también juga, ellos tuvieron una jugada de gol muy clara. Creo que en lo que más crecimos esta noche fue en la parte defensiva, solo tuvimos una falla que casi nos cuesta un gol. En el futbol, si no la metes, no te llevas los tres puntos. Este es el camino que hay que seguir. Sabemos que tenemos que ganar los siguientes partidos y lo de hoy nos dio fuerza de cara a lo que viene. Me parece que el equipo recuperó la memoria", mencionó en conferencia de prensa.

Pumas está en el penúltimo lugar de la tabla general y su siguiente compromiso será a media semana contra el sotanero Querétaro, que podría empeorar la crisis.

"Me voy con un sabor amargo por no haber ganado tenido tantas opciones de gol. Necesitábamos los puntos, los buscamos, nunca retrocedimos. El esfuerzo de los jugadores no se vio reflejado en el resultado. Tenemos que sumar para meternos al pelotón del Repechaje", agregó.

"Nos metimos en este problema y tenemos que salir adelante. Tenemos la mentalidad y el enfoque en una sola cosa, que es meternos a la Liguilla", finalizó.

