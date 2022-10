Andrés Lillini sobre su futuro en Pumas: 'Tengo contrato por un año más'

Andrés Lillini, técnico de Pumas, fue abordado a la salida de Cantera tras una reunión con su cuerpo técnico y directiva y reveló que por ahora no hay alguna novedad sobre una supuesta salida suya del club.

"Nadie me dijo nada. Tengo firmado un contrato firmado de un año más", dijo el estratega.

Además, Lillini descartó llegar al Atlas para el siguiente certamen, después de la salida de Diego Cocca.

Andrés Lillini habló hoy afuera de cantera.

¿Debe seguir o dejar la dirección técnica de Pumas? pic.twitter.com/uAzmVLisft — JalbeRebel (@JalbeRebel12) October 3, 2022

"No creo que sea, son rumores siempre que pasa. Agradezco enormemente, pero no creo que sea en estos momentos estar pensando en eso, solamente vinimos a armar la pretemporada con el cuerpo técnico. Con Pepe hace mucho que no hablo, desde la semifinal que nos ganaron Atlas no lo veo"; señaló.

