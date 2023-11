Antonio Mohamed prepara 'plan de contingencia' por parón de Pumas previo a la Liguilla

Pumas tiene prácticamente listo el 'plan de contingencia' para mantenerse en forma los días que estará parada la actividad hasta que comience la Liguilla.

Y es que después de haber disputado la última jornada de la fase regular el sábado pasado ante Chivas, jugarán los Cuartos de Final (también ante el Rebaño) a final de mes, por lo que una de las grandes tareas de Antonio Mohamed y su cuerpo técnico, será que los felinos se mantengan en óptimas condiciones, y para ello, RÉCORD pudo saber que el sábado tendrán un juego amistoso ante un rival por confirmar.

Dicho partido será parte de la estrategia con la que los futbolistas de Universidad se mantengan en ritmo durante la pausa antes de jugar los Cuartos de Final, donde primero visitarán al Guadalajara y posteriormente jugarán la Vuelta en el Estadio Olímpico Universitario.

Además de partido amistoso, los Pumas estarán entrenando con normalidad en las instalaciones de la cantera.

Y respecto a que el equipo deberá lidiar con muchos días sin actividad antes de jugar los Cuartos de Final frente a Chivas, el 'Turco' Mohamed expresó al término del juego de la Jornada 17, también frente a Guadalajara.

"Se sabía de antemano que iba a pasar eso, no me parece mal, me parece bien. El grupo llegará bien concentrado", dijo.

