Antonio Mohamed repetirá alineación para la presentación de Pumas en CU ante Mazatlán

Antonio Mohamed buscará repetir la fórmula de su 11 inicial que le dio los primeros puntos a Pumas en este Apertura 2023 al imponerse por 3 a 2 a Tijuana en el Estadio Caliente. De esta forma y ante su afición, la escuadra auriazul tendrá la posibilidad de sumar una nueva Victoria previo a que se interrumpa la liga por la Leagues Cup.

De cara a su presentación en el Estadio Olímpico Universitario en ese torneo, el 'Turco' Mohamed tiene claro que solo un desastre lo obligaría a no repetir su cuadro que presentó contra Xolos: "A no ser que pase algo hoy o mañana, el equipo que va a jugar va a ser el mismo, por ahora no hay ningún cambio".

De esta forma, Los del Pedregal saldrán con Julio González en el arco, en la defensa saldrán Pablo Bennevendo (lateral derecho), Nathan Silva (central por derecha), Arturo Ortiz (central por izquierda) y Adrián Aldrete (lateral izquierdo y capitán del equipo), en el medio campo estarán Ulises Rivas y José Caicedo por el centro, por la banda derecha aparece Eduardo Salvio, por la banda derecha César Huerta y en la delantera estarían Gustavo del Prete y Juan Dinenno.

Sin embargo, esto no significa que el argentino no piense en hacer modificaciones a futuro a su cuadro inicial, al contrario, todos los integrantes de la plantilla deberán de ganarse su puesto semana a semana: "Lo que pasa es que yo soy reiterativo, no tengo titulares, para mí es una competencia constante de todos los partidos y todos los días, entonces va a competir el que esté mejor".

Hay que recordar que actualmente los felinos tienen en la banca a Robert Ergas (volante izquierdo que llegó para ese torneo) y a Gil Alcalá (arquero que llegó procedente de querétaro para competir por la titularidad); además, aún están a la espera de qué tanto Gabriel Fernández y Lisandro Magallán terminen por adaptarse a la altura de la CDMX y principalmente al ritmo de juego que ha estado mostrando el equipo desde la pretemporada.

PUMAS VS MAZATLÁN

Hora: 12:00 hrs

Estadio: ESTADIO OLÍMPICO UNIVERSITARIO

Transmisión: TUDN

Árbitro: Oscar Macías Romo

