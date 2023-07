Turco Mohamed sobre los debuts de Magallán y Fernández: 'Va a llevar un tiempo'

A pesar de que Pumas presentó de manera oficial a sus nuevas cinco incorporaciones para este Apertura 2023, existe la posibilidad de que tanto Lisandro Magallán y Gabriel Fernández no puedan disputar el compromiso ante Mazatlán. Esto se debe a que aún no han recibido el Transfer de ninguno de estos dos elementos e incluso Antonio Mohamed no los tiene considerados por el momento.

"Se van acomodando físicamente, el equipo trae un trabajo arduo, intenso, una forma de trabajar dentro de la cancha que ellos tienen que acoplarse, para eso necesitan adaptarse a la altura, a la parte física y así que eso va a llevar tiempo, veremos si están registrados", comentó Turco Mohamed sobre las recientes incorporaciones de Fernández y Magallán.

Cabe destacar que en el remoto caso de que llegaran a contar con el Transfer de ambos elementos, el único del que echaría mano Mohamed es del uruguayo. La principal razón de descartar al argentino se debe a que el director técnico considera que si hay una posición en la que necesitan con extrema urgencia tener más variantes es en la delantera, mientras que en la defensa están bien cubiertos con la reciente incorporación de Nathan Silva.

"Si están registrados y tenemos que echar mano de alguno, seguramente sería del 'Toro', de Lisandro no porque necesita más adaptación y aparte en el lado de los centrales estamos más protegidos, tenemos más alternativas. En el caso de adelante no tenemos tantas variantes, entonces si lo necesitamos lo pondremos y si no seguirá trabajando aparte con el grupo", puntualizó el Turco Mohamed.

