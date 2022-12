Anuario Récord: Así fue julio de 2022 en el Mundo del deporte

El mes de julio estuvo llenó de sopresas, ya que el mercado de fichajes de verano estaba en su mejor momento y las contrataciones de Lewandoswki y Dani Alves rompieron el mercado en su respectivas Ligas.

Nacional

22 de julio

Sin lugar a dudas, el 22 de julio será una fecha que quedará para la historia en la Liga MX. Eso se debe a que ese día Dani Alves aterrizó en la Ciudad de México para firmar su contrato con Pumas y ser el refuerzo bomba del Apertura 2022.

“Nos vemos pronto Pumas Boyz, con la ilusión de un niño de 15 años que sale de su casa a luchar por escribir un lindo capítulo en su historia. México nunca más será lo mismo", mención el exfutbolista del Barcelona en su cuenta de Instagram para anunciar su llegada al equipo universitario.

Alves debutó el 27 de julio de 2022 ante Mazatlán al ser titular en el estadio Olímpico Universitario. Después de haber igualado a uno, el lateral comentó lo siguiente: "no ha podido ser la victoria, pero para empezar no está mal, apenas llegué y ya tuve que jugar los 90 minutos. Iré sintiendo el campeonato, a los compañeros y por ahí sentir a los adversarios para ir viendo cómo es el torneo".

Desde entonces, el jugador con más títulos en la historia participó en 11 encuentros más dónde fue titular en cada uno de ellos. A pesar de esta gran cantidad de partidos jugados, Dani no pudo ayudar a su equipo a entrar a la liguilla, ya que Pumas sumó 14 puntos que los colocaron en la decimosexta posición.

A pesar de que la temporada del brasileño con Pumas no fue buena al no clasificar a la liguilla, Tite no lo bajó del barco de Qatar 2022 y lo tomo en cuenta para ser parte de los 26 elementos que buscarían la sexta estrella de la Verdeamarela. Durante esta Copa del Mundo la Canarinha llegó hasta los Cuartos de Final, dónde quedó eliminado por Croacia desde los 11 pasos. Durante este torneo el jugador participó en 2 de los cinco juegos que disputó su selección.

Después de esta participación en la Copa del Mundo, el futbolista de 39 años aún entra en planes de su nuevo entrenador, Rafa Puente. "Terminó la participación en Copa del Mundo. Vienen sus vacaciones y se integrará para terminar su contrato", comentó el director técnico mexicano.

24 de julio

El 24 de julio de este año la Liga MX Femenil no se quiso quedar atrás con los fichajes bomba,. Por lo que ese día las Tuzas del Pachuca hicieron oficial la llegada de Jennifer Hermoso procedente del Barcelona. La llegada de la artillera española se ganó rápidamente los reflectores para colocarla como el fichaje histórico de esta liga.

Hermoso fue presentada de manera oficial al medio tiempo del partido entre Pachuca y Pumas Varonil. Jennifer ingresó al terreno de juego del Estadio Hidalgo portando una bufanda con la leyenda "Bienvenida Jennifer Hermoso". Durante el camino de Jennifer Hermoso al centro del campo, las pantallas del Hidalgo comenzaron a proyectar un vídeo donde se podían observar a Rafa Márquez y Hristo Stoichkov que le desearon suerte a la delantera en esta nueva etapa. Además de que antes de finalizar el vídeo apareció Hugo Sánchez, el cual le agradeció al penta Pichichi por venir al fútbol mexicano y que sabía que no iba a necesitar suerte por su calidad.

"No tengo palabras para describir todo lo que estoy sintiendo. Quiero darles las gracias porque me han hecho sentir como en casa. Espero poder aportar para conseguir muchos títulos. Vengo a trabar mucho y a dejar el nombre de Pachuca en alto", señaló Hermoso.

Después de seis meses de su llegada, la española ha conseguido participar en 9 compromisos, dónde ayudó al equipo con 2 anotaciones para que las tuzas finalizarán su participación del Apertura 2022 en los Cuartos de Final.

11 de julio

El 11 de julio la Selección Mexicana Femenil quedó eliminado del Premundial de Concacaf (con sede en Monterrey) después de finalizar en el último lugar de su grupo con cero puntos y ni un solo gol anotado. Esta eliminación aún fue más dolorosa para la escuadra mexicana, ya que después de tres partidos disputados no lograron anotar un solo gol y recibieron cinco en contra (1 Jamaica, 3 Haití y 2 Estados Unidos). Con este resultado la federación mexicana de fútbol analizo el rendimiento de Mónica Vergara y llegó a la conclusión de despedirla de su cargo meses después. Ahora con Pedro López al mando, México volverá regresar a una Copa del Mundo.

Cruz Azul demostró en la primera jornada del Apertura 2022 que venía con todas las intenciones de volver a levantar el trofeo al finalizar el torneo. En su presentación ante Tigres en el estadio Universitario, La Máquina saco la victoria por 3 a 2 con un gol en el último minuto de Santiago Giménez. El delantero mexicano rescató los tres puntos en un partido qué se le fue complicando Al conjunto Celeste a pesar de ir dos veces arriba en el marcador con los goles de Rafael Baca al 15 y de Ángel Romero al 62.

Los 4 grandes en julio

El Club América no tuvo una sus mejores arranques durante la Apertura 2022, ya que consiguió su primera victoria hasta la jornada 3 cuándo se impusieron 1-0 a Toluca en el Estadio Azteca con gol de Richard Sánchez al 90. Este resultado parecía levantar al conjunto de Coapa del empate sin goles ante Atlas y la derrota ante Monterrey; sin embargo, la realidad fue otra. Ya que los dirigidos por el Tano Ortiz volvieron a conseguir una victoria hasta la jornada 7 ante Juárez por 2-1. A pesar de este inicio complicado que incluso lo llevó a estar en el último lugar de la general, las Águilas alzaron el vuelo y finalizaron la fase regular como líderes del campeonato con 38 puntos.

Guadalajara no pudo sumar una sola Victoria durante todo el mes de julio de este año, ya que entre los seis partidos que disputó en este mes terminó con un saldo de una derrota y 5 empates. Esta situación comenzó a ser aún más preocupante porque el Rebaño tampoco terminada por ser contundente al ataque ya que únicamente marco tres goles (todos ellos fuera de casa). Esa situación no termino por mejorar En las siguientes tres fechas ya que llegaron las primeras dos derrotas que fueron ante Mazatlán y Tigres, pero en la jornada 10 Chivas por fin encontró claridad y se impuso por 4 a 0 a Necaxa.

Pumas arrancó las primeras seis jornadas del apertura 2022 de manera invicta al conseguir 5 empates (1-1 contra Tijuana, 3-3 ante León, 0-0 con Pachuca, 1-1 contra Mazatlán y 1-1 contra Rayados) y una victoria ante Necaxa por 1-0 en la jornada 3. Sin embargo, es invicto se desmoronó comenzando agosto con la llegada de la primera derrota en el clásico capitalino por tres a cero, esto significó la caída en picada el equipo ya que acumularon 4 derrotas consecutivas y un empate.

Futbol Femenil en julio

El debut de Carmelina Moscato al mando de Tigres Femenil arrancó con el pie izquierdo. Las 6 finalistas del torneo pasado cayeron por 1-0 ante Atlas con gol de Fabiola Ibarra al 21' en el Estadio Jalisco. Las Amazonas tardaron en carburar con su nueva entrenadora, pero para la fecha 3 del torneo comenzaron su racha de Victorias con una goleada de 4 a 0 a Querétaro en el estadio Universitario. A partir de ese momento las felinas no conocieron la derrota hasta la jornada 12 que cayeron por la mínima ante Chivas. Durante este trayecto vencieron a rivales directos por el título como América y Pachuca.

América femenil y Ángel villacampa hicieron click rápidamente para comenzar de la mejor manera el apertura 2022 con una victoria 2 a 1 ante Toluca en las instalaciones de Coapa en la cancha centenario. Esta primera aventura del estratega español en el Circuito Rosa inicio con un mes de julio casi perfecto, ya que consiguieron 3 victorias (2-1 a Toluca, 2-0 a Santos y 0-3 a Mazatlán) y un empate a dos ante Atlas en la jornada 3. Villacampa logro colocar a las Águilas en el cuarto puesto de la general con 36 puntos, para posteriormente en la liguilla alcanzar la final que perdieron ante tigres por global de 3-0.

Alison González regresó a los terrenos de juego en la jornada 3 en el empate ante América y Atlas por 2 tantos. A pesar de que la seleccionada mexicana había firmado con el conjunto de Coapa desde hace 6 meses no había podido disputar un solo minuto porque se encontraba recuperándose de una lesión en la rodilla izquierda cuando jugaba para Atlas en el Apertura 2021. Una jornada más tarde, la mexicana regresó a la titularidad ante Mazatlán y se despachó con un doblete que respaldaba porque el club la había fichado a pesar de ella encontrarse lesionada.

21 de julio

El 21 de julio se encendieron las alarmas en Tigres después de que Florian Thauvin salió con una lesión muscular del entrenamiento. El conjunto felino anunció a través de sus redes sociales que se trataba de una ruptura fibrilar grado uno del músculo recto anterior del muslo izquierdo, por lo que su recuperación dependerá de su evolución. Por esta razón, el campeón del Mundo en Francia 2018 no estará disponible para el partido ante Atlas, pero también podría perderse el duelo ante Bravos de Juárez y posiblemente también el partido ante Querétaro, ya que su recuperación podría tardar alrededor de 21 días.

INTERNACIONALES

16 de julio

El 16 de julio de este año El fútbol Club Barcelona sorprendió a todos en el mercado veraniego a nacer oficial la llegada de Robert Lewandowski procedente del Bayern Munich.

“FC Barcelona y el Bayern de Múnich han llegado a un principio de acuerdo para el traspaso de Robert Lewandowski, pendiente de que el jugador pase la revisión médica y la firma de los contratos”, anunció atraves de un comunicado el conjunto español.

El polaco llegó con un historial de 300 goles anotados en sus 384 apariciones en la Bundesliga (con el Bayern y el Borussia Dortmund). Además de que la más reciente emporada había cosechado 35 tantos en 34 partidos, esto lo convirtió por séptimo ocasión en el máximo goleador de la liga alemana. Sin lugar a dudas estos números dejaban claro que el equipo blaugrana había fichado a un verdadero depredador del área qué los podría ayudar a salir de la mala situación que pasaron hace un año al quedar eliminados de la Champions League y la Europa League.

Sin embargo, a pesar de que el delantero polaco ha contribuido con 18 goles, el destino de este Club no cambió como se esperaba. Ya que en lo que va de la temporada 22/23, el Barcelona quedó eliminado de la Champions League en la fase de grupos al finalizar terceros y actualmente tendrán que disfrutar sé su permanencia en la Europa League ante el Manchester United.

29 de julio

El 29 de julio de este 2022, la Liga MX volvió a enviar a un jugador al viejo continente. En esta ocasión El elegido fue Santiago Giménez que venía de ser el goleador con Cruz Azul en las primeras jornadas del Apertura 2022. El delantero mexicano le lleno el ojo al Feyenoord de la Eredivisie. "Me entusiasmé inmediatamente cuando me enteré del interés del Feyenoord", expresó Giménez. "Para mí es un sueño jugar en un club tan grande. He elegido deliberadamente este paso y estoy agradecido a todos por la cálida bienvenida. Creo que podemos trabajar juntos hacia algo muy hermoso aquí y experimentar grandes éxitos", comentó Giménez.

28 de julio

El 28 de julio Diego lainez continuaría su travesía por Europa en busca de por fin ganarse esa regularidad en un equipo. En esta fecha el betis después de analizar varias ofertas, determinó que la mejor opción para el mexicano era enviarlo empréstamo al SC. Braga de Portugal. "La cláusula es de siete millones de euros. Pero al Betis le costó 14 millones hace tres años. Es uno de los mayores talentos del fútbol mundial. Espero que nadie se vaya. Si se va, alguien tendrá que entrar", fueron las primeras palabras de los dirigentes del Braga.

Sin lugar a dudas la novela en el mercado de fichajes de verano fue la de Cristiano Ronaldo con el Manchester United. El futbolista portugués no tenía en sus planes participar en la Europa League, por lo que estaba deseoso de salir de los Red devil's para colocarse en algún equipo que estuviera participando en la Champions League. Sin embargo después de un mes de búsqueda por parte de su representante, Ronaldo no logró su cometido y terminó por quedarse en Manchester. Sin embargo, esa situación terminó por dañar la relación del jugador con el equipo y provocó que en noviembre ambas partes llegan a un mutuo acuerdo para finalizar el contrato del seleccionado portugués.

Desirée Monsiváis emigró al viejo continente el 21 de julio de este año para unirse al Glasgow City. Desirée dejó a Monterrey después de cinco años en la institución. Durante este tiempo, acumuló dos títulos con la institución albiazul. Además de estos trofeos, la mexicana se convirtió en la goleadora histórica de la institución y de la liga mexicana con 116 tantos en 170 compromisos (entre liga y liguilla). La mexicana llegó a este equipo con la ilusión de cumplir de cumplir su sueño de jugar la Champions League, pero el equipo quedó eliminado en la fase previa de clasificación.

Christian Eriksen fue presentado de manera oficial con el Manchester United, con el cual estará vinculado por los próximos tres años. “A pesar de que se me había vinculado otros veranos con el United, nunca me había planteado volver a jugar en Reino Unido tras lo que sucedió en la Eurocopa. Pensé que mi momento de poder jugar con el United ya había pasado, así que estar aquí es algo que no esperaba”, señaló el jugador. El mediocampista llega procedente del Brentford como agente libre, con este club disputó 11 partidos y anotó un gol y dio 4 asistencias.

